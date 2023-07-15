Меня никто не остановит: Залужный обещает вернуть Крым, несмотря на опасения западных партнеров

Украинское войско вернет оккупированный Россией Крым, как только у ВСУ будут необходимые для этого средства.

Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал в интервью Washington Post.

Как пишет издание, Залужный не скрывает своих намерений по возвращению Крыма, который Россия незаконно аннексировала в 2014 году. И это несмотря на то, что некоторые западные чиновники в частном порядке опасаются, какой будет реакция президента РФ Владимира Путина, если украинские войска когда-нибудь достигнут этой территории.

— Как только у меня появятся средства, я что-то сделаю. Мне чихать — меня никто не остановит, — сказал украинский главком.

При этом частичные ограничения стран Запада на военных операциях ВСУ, как то удары западным оружием по территории РФ, побудили Залужного больше думать о будущем Украины — за пределами этого контрнаступления и этой войны — и о том, как сделать Украину настолько сильной, чтобы никто не осмелился напасть на нее снова.

Достичь этого означает производить оружие для обороны, а не зависеть от других в его поставке.

— Чтобы спасти своих людей, почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на вражеской территории? Почему я должен думать, что мне ничего нельзя там делать. Почему? Потому что Путин… применит ядерное оружие? Детей, которые умирают, это не волнует, — эмоционально сказал он.

В то же время Валерий Залужный выразил сожаление, что Украина зависит от других стран по боеприпасам, поскольку партнеры пытаются удовлетворить спрос на них. По словам Залужного, чем больше Украина сможет стрелять, прижимая российские войска, тем меньшие потери понесут украинские войска.

— Это наша проблема, и нам решать, как убивать этого врага. На войне можно и нужно убивать на его территории. Если наши партнеры боятся использовать свое оружие, мы будем убивать из своего. Но только столько, сколько будет нужно, — подчеркнул главком ВСУ.

Параллельно с этим, для главкома ВСУ существует дилемма относительно того, что произойдет, если боеприпасов и оружия для Украины будет становиться все меньше, чем дольше продлится война.

— Я спрашиваю себя об этом с марта прошлого года — и не только себя, я спрашиваю об этом везде, где только могу, — сказал Залужный.

Его видение грозной Украины является причиной того, что он пытается обдумать собственное будущее после войны, пишет издание. Но Залужный ожидает, что даже после войны он будет занят. Его концепция победы — это больше, чем просто восстановление полной территориальной целостности Украины.

— Победа будет тогда, когда мы будем иметь армию, возможно, даже немалую, которая будет гарантировать безопасность детей, которые сейчас едут в детских колясках, чтобы они росли, зная, что это больше не повторится. И это колоссальная работа. Ее надо начинать уже сейчас, — говорит Залужный.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский говорил, что российско-украинская война не закончится, пока Крым не будет деоккупирован Украиной.

В то же время глава украинского Минобороны Алексей Резников заявлял, что Крым будет взят Украиной без боя.

Источник : The Washington Post

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.