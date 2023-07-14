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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Россияне подготовили в Крыму несколько линий обороны и рассматривают отступление — ГУР

Оборонні укріплення в Криму

Российские военные в оккупированном Крыму за много месяцев подготовили несколько линий обороны.

Об этом в комментарии Радио Свобода сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, рашисты успели нарыть многокилометровые траншеи, установить фортификационные и инженерные сооружения.

— Сегодня мы видим подготовленную эшелонированную оборону в несколько линий. Но они рассматривают разные сценарии. И часть траншей в Крыму находятся далеко от админграницы… за материковой Украиной, — заявил Андрей Юсов.

Это означает что оккупанты рассматривают для себя сценарий отступления. А Силы обороны Украины работают над реализацией именно такого сценария.

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Фото: Оперативний ЗСУ

Источник: Радио Свобода
Война в Украине, Крым, Разведка
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