Россияне подготовили в Крыму несколько линий обороны и рассматривают отступление — ГУР
Российские военные в оккупированном Крыму за много месяцев подготовили несколько линий обороны.
Об этом в комментарии Радио Свобода сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
По его словам, рашисты успели нарыть многокилометровые траншеи, установить фортификационные и инженерные сооружения.
— Сегодня мы видим подготовленную эшелонированную оборону в несколько линий. Но они рассматривают разные сценарии. И часть траншей в Крыму находятся далеко от админграницы… за материковой Украиной, — заявил Андрей Юсов.
Это означает что оккупанты рассматривают для себя сценарий отступления. А Силы обороны Украины работают над реализацией именно такого сценария.
Фото: Оперативний ЗСУ
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