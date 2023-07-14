Россия применяет резервы, чтобы сдержать натиск украинских ударных подразделений — Шершень
Россияне на Таврическом направлении начали задействовать собственные резервы, чтобы сдержать натиск украинских ударных подразделений.
Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона Единые новости.
Он отметил, что Силы обороны Таврического направления продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Наши военные закрепляются на достигнутых рубежах, проводят на добытой местности зачистку, разминирование, доразведку и наносят огневое поражение противнику артиллерией по выявленным целям.
— Чтобы сдержать натиск украинских ударных подразделений и воинских частей, враг применяет имеющиеся резервы. Это очень хорошие новости, на которых мы должны акцентировать внимание. Ведь наступление — это не только метры или сотня метров, или км или полтора км, которые проходят наши ударные группировки, это и то, что враг сосредоточивает колоссальные усилия и мы знаем, как нанести врагу значительный ущерб, как уничтожить его потенциал, — сказал Шершень.
Он добавил, что это все дает понимание того, что наступательные действия украинских военных — успешные.
В общем за прошедшие сутки враг атаковал 16 раз наши позиции, причем почти все приходятся на район Марьянки, где произошло 15 боестолкновений.
Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.Александра Ченкова