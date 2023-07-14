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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Россия применяет резервы, чтобы сдержать натиск украинских ударных подразделений — Шершень

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Россияне на Таврическом направлении начали задействовать собственные резервы, чтобы сдержать натиск украинских ударных подразделений.

Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона Единые новости.

Он отметил, что Силы обороны Таврического направления продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Наши военные закрепляются на достигнутых рубежах, проводят на добытой местности зачистку, разминирование, доразведку и наносят огневое поражение противнику артиллерией по выявленным целям.

— Чтобы сдержать натиск украинских ударных подразделений и воинских частей, враг применяет имеющиеся резервы. Это очень хорошие новости, на которых мы должны акцентировать внимание. Ведь наступление — это не только метры или сотня метров, или км или полтора км, которые проходят наши ударные группировки, это и то, что враг сосредоточивает колоссальные усилия и мы знаем, как нанести врагу значительный ущерб, как уничтожить его потенциал, — сказал Шершень.

Он добавил, что это все дает понимание того, что наступательные действия украинских военных — успешные.

В общем за прошедшие сутки враг атаковал 16 раз наши позиции, причем почти все приходятся на район Марьянки, где произошло 15 боестолкновений.

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