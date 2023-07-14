Росія застосовує резерви, щоб стримати натиск українських ударних підрозділів – Шершень

Росіяни на Таврійському напрямку почали задіювати власні резерви, щоб стримати натиск українських ударних підрозділів.

Про це повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він зазначив, що Сили оборони Таврійського напрямку продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Наші військові закріплюються на досягнутих рубежах, проводять на здобутій місцевості зачистку, розмінування, дорозвідку та завдають вогневого ураження противнику артилерією по виявлених цілях.

— Щоб стримати натиск українських ударних підрозділів та військових частин, ворог застосовує наявні резерви. Це дуже хороші новини, на яких ми маємо акцентувати. Адже наступ – це не тільки метри чи сотня метрів, чи км чи півтора км, які проходять наші ударні угруповання, це й те, що ворог зосереджує колосальні зусилля і ми знаємо, як завдати ворогу значні збитки, як знищити його потенціал, – сказав Шершень.

Він додав, що це все дає розуміння того, що наступальні дії українських військових – успішні.

Загалом протягом минулої доби ворог атакував 16 разів наші позиції, причому майже усі припадають на район Мар’янки, де відбулося 15 боєзіткнень.

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