Украина вернула с ВОТ тела 62 военных

14 июля Украине удалось вернуть тела 62 защитников.

Репатриация тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Минреинтеграции, уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 506-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Котенко

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