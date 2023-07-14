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Татьяна Забожко, редактор ленты

Украина вернула с ВОТ тела 62 военных

Украина вернула с ВОТ тела 62 военных
Фото: Depositphotos

14 июля Украине удалось вернуть тела 62 защитников.

Репатриация тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Минреинтеграции, уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 506-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Котенко

Война в Украине, ВСУ
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