Украина вернула с ВОТ тела 62 военных
14 июля Украине удалось вернуть тела 62 защитников.
Репатриация тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Минреинтеграции, уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 506-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Олег Котенко
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