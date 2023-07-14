Совещание Зеленского по итогам саммита НАТО и кассетные боеприпасы США в Украине: 506-й день войны

14 июля, 2:08

Во время баллистической угрозы в Кривом Роге прогремели взрывы

В Кривом Роге прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные жители в Telegram-каналах.

Перед этим в Воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.

Сейчас военные или представители власти не комментировали информацию о взрывах.