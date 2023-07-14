Совещание Зеленского по итогам саммита НАТО и кассетные боеприпасы США в Украине: 506-й день войны
Во время баллистической угрозы в Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщают местные жители в Telegram-каналах.
Перед этим в Воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.
Сейчас военные или представители власти не комментировали информацию о взрывах.
В Одесской области прогремели взрывы: что известно
В Одесской области во время звука сирен прозвучали взрывы.
Об этом сообщают местные жители и Telegram-каналы.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников врага с Черного моря.
Также сообщалось о баллистической угрозе в областях, где объявлена воздушная тревога.
По предварительной информации, работает ПВО.
Сейчас представители власти региона или украинские военные не комментировали информацию о взрывах.
Еще в трех областях Украины угроза атаки дронами — ВС ВСУ
В Днепропетровской, Одесской и Кировоградской областях также угроза применения врагом ударных БпЛА с южного направления.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
В Николаевской области работает ПВО
На Николаевщине работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщают корреспонденты Фактов ICTV из Николаева.
Пока власть или военные не комментировали информацию о ПВО.
В то же время Воздушные силы ВСУ предупреждали, что на Николаевщине существует ракетная опасность и угроза БпЛА.
Взрывы прозвучали в Курчатово Курской области, где расположена Курская АЭС
Взрывы прогремели в Курчатово Курской области, в районе, где расположена Курская АЭС.
Об этом сообщают местные жители и российские Telegram-каналы.
По предварительным данным, сработала система ПВО.
Российские власти пока не комментировали информацию о взрывах.
На Николаевщине и Херсонщине ракетная опасность — ВС ВСУ
В Николаевской и Херсонской областях существует ракетная опасность, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Хотят вернуть SWIFT: Путин выдвинул требования для продления зерновой сделки
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что продлит зерновую сделку тогда, когда будут выполнены обещания, которые давались России ранее.
По его словам, на сегодня не выполнено ни одного пункта в рамках “зерновой сделки”, связанного с российскими интересами.
Одно из условий — подключение Россельхозбанка к SWIFT. Это, как сказал диктатор, связано с движением денег при оплате российской продукции.
Также Путин упомянул договоренности о логистике, страховании и “другие моменты”.
Диктатор заявил, что пока не видел нового письма генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, которое было ему отправлено с предложениями по Черноморской зерновой инициативе.
— Но мы в контакте с сотрудниками ООН. Я повторяю, что они искренне стремятся к тому, чтобы западные страны выполнили взятые на себя обязательства, но у них пока ничего не получается, — сказал Путин.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк