Україна повернула з ТОТ тіла 62 військових
14 липня Україні вдалося повернути тіла 62 полеглих захисників.
Репатріація тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 506-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Олег Котенко
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