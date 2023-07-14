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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Україна повернула з ТОТ тіла 62 військових

Україна повернула з ТОТ тіла 62 військових
Фото: Depositphotos

14 липня Україні вдалося повернути тіла 62 полеглих захисників.

Репатріація тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 506-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олег Котенко

Війна в Україні, ЗСУ
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