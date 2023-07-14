ВСУ под плотным огнем РФ отбили атаки на Бахмутском и Авдеевском направлениях

Украинские защитники под плотным вражеским огнем отбили атаки российских оккупантов на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Так, на Бахмутском направлении, несмотря на удары авиации и артиллерии РФ, Силы обороны успешно отбили все вражеские атаки в районе Берховки.

Также плотный огонь вражеской артиллерии не помешал украинским защитникам успешно отбить атаки войск РФ в районе Першотравневого на Авдеевском направлении.

На Купянском направлении украинские воины крепко держат оборону.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки.

Безуспешно наступал враг восточнее Невского Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области на Лиманском направлении, а также в районе Новомихайловки на Шахтерском направлении.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты все силы бросают на то, чтобы помешать дальнейшему продвижению украинских войск.

Тем временем Силы обороны Украины продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Украинские защитники там закрепляются на достигнутых рубежах, бьют из артиллерии по выявленным целям захватчиков и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 506-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Генштаб ВСУ

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