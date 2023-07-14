ВСУ под плотным огнем РФ отбили атаки на Бахмутском и Авдеевском направлениях
Украинские защитники под плотным вражеским огнем отбили атаки российских оккупантов на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Так, на Бахмутском направлении, несмотря на удары авиации и артиллерии РФ, Силы обороны успешно отбили все вражеские атаки в районе Берховки.
Также плотный огонь вражеской артиллерии не помешал украинским защитникам успешно отбить атаки войск РФ в районе Першотравневого на Авдеевском направлении.
На Купянском направлении украинские воины крепко держат оборону.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки.
Безуспешно наступал враг восточнее Невского Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области на Лиманском направлении, а также в районе Новомихайловки на Шахтерском направлении.
На Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты все силы бросают на то, чтобы помешать дальнейшему продвижению украинских войск.
Тем временем Силы обороны Украины продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Украинские защитники там закрепляются на достигнутых рубежах, бьют из артиллерии по выявленным целям захватчиков и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 506-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.Александра Ченкова