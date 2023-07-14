ЗСУ під щільним вогнем РФ відбили атаки на Бахмутському та Авдіївському напрямках

Українські захисники під щільним ворожим вогнем відбили атаки російських окупантів на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Так, на Бахмутському напрямку, попри удари авіації та артилерії РФ, Сили оборони успішно відбили всі ворожі атаки в районі Берхівки.

Так само щільний вогонь ворожої артилерії не завадив українським захисникам успішно відбити атаки військ РФ у районі Першотравневого на Авдіївському напрямку.

На Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки.

Безуспішно наступав ворог східніше Невського Луганської області та східніше Тернів Донецької області на Лиманському напрямку, а також у районі Новомихайлівки на Шахтарському напрямку.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти всі сили кидають на те, щоб завадити подальшому просуванню українських військ.

Тим часом Сили оборони України продовжують наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Українські захисники там закріплюються на досягнутих рубежах, гатять з артилерії по виявлених цілях загарбників та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 506-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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