Появились первые фото отеля Дюна, где ликвидировали российского генерал-майора Цокова

Появились первые фото после прилета в отель Дюна, расположенном во временно оккупированном Бердянске Запорожской области, где 11 июля был ликвидирован командир 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии России, генерал-майор Олег Цоков.

Об этом в своем Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и опубликовал фото.

– Так выглядит уже бывший отель Дюна, где был ликвидирован российский генерал Цоков. Судя по пейзажу, апокалипсис был неплохой, – подписал фотографию Андрющенко.

Напомним, что в сентябре 2022 года Цоков был ранен в районе Сватово Луганской области в результате огневого поражения, но тогда ему удалось выжить.

В декабре того же года российского генерала Олега Цокова включили в список 12 российских военных командиров, причастных к воздушным атакам по украинским городам, против которых Великобритания ввела персональные санкции. 25 февраля 2023 года военный командир был внесен в санкционный список всех стран Европейского Союза.

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