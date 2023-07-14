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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

З’явилися перші фото готелю Дюна, де ліквідували російського генерал-майора Цокова

Вибух
Фото: Depositphotos

З’явилися перші фото після прильоту у готель Дюна, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області, де 11 липня було ліквідовано командира  144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії Росії, генерал-майора Олега Цокова

Про це у своєму Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та опублікував фото. 

– Так виглядає вже колишній готель Дюна, де було ліквідовано російського генерала Цокова. Судячи з пейзажу, апокаліпсис був непоганий, – підписав світлину Андрющенко.

Нагадаємо, що у вересні 2022 року Цокова було поранено в районі Сватового на Луганщині внаслідок вогневого ураження, але тоді йому вдалося вижити.

У грудні того ж року російського генерала Олега Цокова внесли до списку з 12 російських військових командирів, які причетні до повітряних атак по українських містах, проти яких Британія запровадила персональні санкції. 25 лютого 2023 року військового командира було внесено до санкційного списку всіх країн Європейського Союзу.

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