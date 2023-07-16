Президент Болгарии обвинил Украину в затягивании войны: в украинском посольстве ответили

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что власти Украины затягивают российско-украинскую войну, поскольку не ставит целью мирные переговоры с Россией. Его раскритиковало посольство Украины в Болгарии и заявило, что ситуация прямо противоположная.

Об этом Радев заявил во время разговора с журналистами 15 июля.

По его словам, война в Украине имеет экономическое, социальное и политическое измерение и создает проблемы и угрозы для всей Европы, но виновата в этом не Россия, а Украина.

— Я хочу прояснить, что Украина настаивает на продолжении этой войны. Но также должно быть понятно, что счет оплачивается всей Европой, — сказал он.

Посольство Украины отбросило слова Радева, подчеркнув, что Украина как никто другой стремится к миру, поэтому прилагает все усилия для его достижения.

— Обвинение Украины, которая подверглась вероломному нападению северного соседа, в продолжающейся войне — один из самых распространенных тезисов поддержки российской пропаганды и гибридной войны в Европе, — говорится в заявлении.

В дипмиссии заявили, что поставки оружия Украине уменьшают количество жертв и разрушений, позволяя оттеснить вражеские войска РФ. Также посольство отметили, что предоставление гарантий безопасности Украине станет гарантией безопасности для всей Европы, включая Болгарию.

Позиция Болгарии относительно войны

Отношение властей Республики Болгария к российско-украинской войне неоднозначное. С одной стороны, правительство Болгарии поддерживает Украину и помогает в борьбе с российской агрессией. С другой стороны, болгарский президент Румен Радев неоднократно делал заявления, которые больше идут на поддержку Кремля, чем официального Киева.

Так, Радев называл оккупированный Крым российским, а после полномасштабного вторжения неоднократно призывал к прекращению поставок оружия Украине.

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