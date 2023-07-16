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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Президент Болгарії звинуватив Україну в затягуванні війни: в українському посольтві відповіли

Президент Болгарії звинуватив Україну в затягуванні війни: в українському посольтві відповіли
Фото: Getty Images

Президент Болгарії Румен Радев заявив, що влада України затягує російсько-українську війну, оскільки не ставить за мету мирні переговори з Росією. Його розкритикувало посольство України в Болгарії та заявило, що ситуація прямо протилежна.

Про це Радев заявив під час розмови з журналістами 15 липня.

За його словами, війна в Україні має економічний, соціальний і політичний вимір і створює проблеми та загрози для всієї Європи, але винна в цьому не Росія, а Україна.

– Я хочу прояснити, що Україна наполягає на продовженні цієї війни. Але також має бути зрозуміло, що рахунок оплачується всією Європою, – сказав він.

Посольство України заперечило слова Радева, наголосивши, що Україна як ніхто інший прагне миру, тому докладає усіх зусиль для його досягнення.

– Звинувачення України, яка зазнала віроломного нападу північного сусіда, у війні, що триває, — одна з найпоширеніших тез підтримки російської пропаганди і гібридної війни в Європі, – йдеться в заяві.

У дипмісії заявили, що поставки зброї Україні зменшують кількість жертв і руйнувань, дозволяючи відтіснити ворожі війська РФ. Також посольство наголосили, що надання гарантій безпеки Україні стане гарантією безпеки для всієї Європи, включно з Болгарією.

Позиція Болгарії щодо війни

Ставлення влади Республіки Болгарія до російсько-українсько війни неоднозначне. З одного боку, уряд Болгарії підтримує Україну та допомагає у боротьбі з російською агресією. З іншого боку, болгарський президент Румен Радев неодноразово робив заяви, які більше йдуть на підтримку Кремля, ніж офіційного Києва.

Так, Радев називав окупований Крим російським, а після повномасштабного вторгнення неодноразово закликав до припинення поставок зброї Україні.

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Болгарія, Війна в Україні, Російська агресія, Румен Радєв
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