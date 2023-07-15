Сирский показал, как ВСУ уничтожают российские танки управляемыми дронами-камикадзе
Украинские военные с помощью управляемых FPV дронов-камикадзе удачно уничтожают вражескую бронированную технику.
Несколько примеров мощной работы наших воинов показал командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.
Так, на видео, которое опубликовал генерал можно увидеть работу группы Асгард, подразделения Глаза, 120-го отдельного разведывательного батальона ВСУ.
Во взаимодействии с 3 отдельной штурмовой бригадой уничтожено два вражеских танка: Т-80 и Т-90М Прорыв.
Фото: скриншот с видео
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