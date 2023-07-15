Сирський показав, як ЗСУ нищать російські танки керованими дронами-камікадзе

Українські військові за допомогою керованих FPV дронів-камікадзе вдало нищать ворожу броньовану техніку.

Кілька прикладів потужної роботи наших воїнів показав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Так, на відео, яке опублікував генерал можна побачити роботу групи Асгард, підрозділу Очі, 120-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ.

У взаємодії з 3 окремою штурмовою бригадою знищено два ворожі танки: Т-80 та Т-90М Прорив.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 507-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: скриншот із відео

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