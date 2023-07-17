Командир Азову Редіс зустрівся з особовим складом і найближчим часом повернеться в стрій

Командир Азову, підполковник Денис Прокопенко із позивним Редіс зустрівся з особовим складом бригади після повернення з Туреччини.

Про це повідомила пресслужба бригади НГУ Азов.

– Перебуваючи у полоні я сказав, що для мене ця війна не закінчиться, доки ми не повернемо з полону нашого останнього бійця та не відновимо кордони України на стан 1991 року. Я – солдат. Мене не цікавлять ніякі інші напрямки діяльності, крім військової справи. Моє серце, моя душа, моє тіло належать Азову, – сказав Редіс під час зустрічі з бійцями.

Прокопенко наголосив, що основні зусилля сьогодні мають бути спрямовані на бойову підготовку та доукомплектування підрозділу особовим складом, технікою та озброєнням.

Наразі підполковник проходить реабілітацію та найближчим часом приступить до виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, що українські командири із Азовсталі, зокрема й Денис Прокопенко, повернулися в Україну з Туреччини 8 липня.

Фото: Азов

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