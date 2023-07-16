Пять стран ЕС хотят продлить ограничения импорта зерна из Украины после 15 сентября

Венгрия и еще четыре страны Европейского Союза хотят продлить запрет импорта зерна из Украины.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь в комментарии Vilaggazdasag.

По его словам, Венгрия, Болгария, Польша, Румыния и Словакия хотят, чтобы Европейская Комиссия продлила запрет, который касается импорта украинской сельхозпродукции в эти страны после 15 сентября, когда, как ожидается, эти ограничения должны завершиться.

— Что касается ограничения импорта, Венгрия разделяет позицию Болгарии, Польши, Румынии и Словакии, которая заключается в том, что Еврокомиссия должна продлить запрет на импорт украинской сельхозпродукции даже после 15 сентября, поскольку это единственный способ защитить интересы европейских фермеров, — сказал Надь.

В то же время венгерский министр выступает за продолжение Черноморской зерновой инициативы, поскольку таким образом украинское зерно будет транспортироваться морем и меньше идти в Европу, где его слишком много.

— В последнее время все меньшая доля украинской сельскохозяйственной продукции транспортируется морем, а остальное поступает в Европу через пять прифронтовых стран. Это свидетельствует об изменениях на внутреннем рынке, которые вызывает неограниченный приток украинской сельскохозяйственной продукции в Европу, — сказал он.

Иштван Надь говорит, что для дальнейшей транспортировки сельскохозяйственной продукции, которая стоит на складах Европы, указанные пять стран уже выступают с инициативой в Еврокомиссию по прогрессивной субсидии на транзитные перевозки, которая должна компенсировать эту разницу в стоимости.

Это, по мнению министра, сделает “целесообразной транспортировку зерна и в дальнейшем и предотвратило бы абсурдную ситуацию, когда на востоке ЕС демпинг из Украины вызывает серьезные перебои”.

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