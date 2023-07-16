Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
Филигранная работа ПВО – Хмельницкая ОВА об уничтожении ракеты над областью
Срочно
Ночная атака на Киев: двое из четырех пострадавших – в больнице
Лидеры НАТО попросили Зеленского “остыть” из-за твита накануне саммита в Вильнюсе — Bloomberg
Во Львове мужчина и работники ТЦК подрались во время вручения повестки
Срочно
Ракета в направлении города: в Запорожье прогремели взрывы
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Пять стран ЕС хотят продлить ограничения импорта зерна из Украины после 15 сентября

Пять стран ЕС хотят продлить ограничения импорта зерна из Украины после 15 сентября
Фото: Pexels

Венгрия и еще четыре страны Европейского Союза хотят продлить запрет импорта зерна из Украины.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь в комментарии Vilaggazdasag.

По его словам, Венгрия, Болгария, Польша, Румыния и Словакия хотят, чтобы Европейская Комиссия продлила запрет, который касается импорта украинской сельхозпродукции в эти страны после 15 сентября, когда, как ожидается, эти ограничения должны завершиться.

— Что касается ограничения импорта, Венгрия разделяет позицию Болгарии, Польши, Румынии и Словакии, которая заключается в том, что Еврокомиссия должна продлить запрет на импорт украинской сельхозпродукции даже после 15 сентября, поскольку это единственный способ защитить интересы европейских фермеров, — сказал Надь.

В то же время венгерский министр выступает за продолжение Черноморской зерновой инициативы, поскольку таким образом украинское зерно будет транспортироваться морем и меньше идти в Европу, где его слишком много.

— В последнее время все меньшая доля украинской сельскохозяйственной продукции транспортируется морем, а остальное поступает в Европу через пять прифронтовых стран. Это свидетельствует об изменениях на внутреннем рынке, которые вызывает неограниченный приток украинской сельскохозяйственной продукции в Европу, — сказал он.

Иштван Надь говорит, что для дальнейшей транспортировки сельскохозяйственной продукции, которая стоит на складах Европы, указанные пять стран уже выступают с инициативой в Еврокомиссию по прогрессивной субсидии на транзитные перевозки, которая должна компенсировать эту разницу в стоимости.

Это, по мнению министра, сделает “целесообразной транспортировку зерна и в дальнейшем и предотвратило бы абсурдную ситуацию, когда на востоке ЕС демпинг из Украины вызывает серьезные перебои”.

Читайте также
В Молдове отказались от идеи ограничить импорт сельхозпродукции из Украины
Пять стран ЕС хотят продлить ограничения импорта зерна из Украины после 15 сентября

Еврокомиссия, ЕС, Импорт, Болгария, Война в Украине, Польша, Румунія, Словакия, Венгрия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Взрывы в Сумах и Запорожье и вагнеровцы в Беларуси: 508-й день войны
Пять стран ЕС хотят продлить ограничения импорта зерна из Украины после 15 сентября
Для успешного контрнаступления: Жовква объяснил, почему визит президента Южной Кореи необходим Украине
Пять стран ЕС хотят продлить ограничения импорта зерна из Украины после 15 сентября
Бомбардировщик Ту-22М3: почему он так опасен, главные характеристики
Бомбардувальник Ту-22М3
В Сумах прогремели взрывы: воздушную тревогу не объявляли
Пять стран ЕС хотят продлить ограничения импорта зерна из Украины после 15 сентября
Домой удалось вернуть только 383 украинских детей — омбудсмен
Діти-акція
Видео
Власть помогать не спешит: одесситы самостоятельно восстанавливают здания после удара РФ

Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.

Александра Ченкова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (14.07.2023)
Пять стран ЕС хотят продлить ограничения импорта зерна из Украины после 15 сентября
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (14.07.2023)
Пять стран ЕС хотят продлить ограничения импорта зерна из Украины после 15 сентября
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (14.07.2023)
Пять стран ЕС хотят продлить ограничения импорта зерна из Украины после 15 сентября
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (14.07.2023)
Пять стран ЕС хотят продлить ограничения импорта зерна из Украины после 15 сентября
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь