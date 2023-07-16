Российские военные используют символику Красного креста на технике и вертолетах — эксперт

Российские военные используют символику гуманитарной организации Красный крест на военной технике и вертолетах.

Об этом сообщает военно-политический обозреватель Информационного сопротивления Александр Коваленко и публикует видео и фото с вертолетом РФ Ми-8МТВ-5-1. На нем был знак Красного Креста, при этом там был полный боевой обвес.

– В общем, это уже не впервые, когда оккупанты прикрываются красным крестом для осуществления боевых задач. Например, в марте 2022 года пропагандист и военный преступник Александр Коц слил такое использование символов Красного креста российскими ДРГ, о чем я подробно писал, – сообщил Коваленко.

Он отметил, что такие действия российской армии, это лишь еще одно подтверждение уровня той подлости, с которой приходится бороться украинскому народу.

– Но, что самое печальное, сама организация Красного креста ни разу не возмутилась тем фактом, что российские войска применяют этот символ, мягко говоря, не по назначению. Хотя, МККК это еще та клоака, – отметил эксперт.

Напомним, накануне Вооруженные силы Украины уничтожили полтысячи российских захватчиков, сожгли пять вражеских танков, семь боевых бронированных машин, 18 артсистем, одну реактивную систему залпового огня, восемь единиц автомобильной техники и автоцистерн, также две единицы специальной техники.

Фото: военно-политический обозреватель Информационного сопротивления Александр Коваленко

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