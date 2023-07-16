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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Российские военные используют символику Красного креста на технике и вертолетах — эксперт

Российские военные используют символику Красного креста на технике и вертолетах — эксперт

Российские военные используют символику гуманитарной организации Красный крест на военной технике и вертолетах.

Об этом сообщает военно-политический обозреватель Информационного сопротивления Александр Коваленко и публикует видео и фото с вертолетом РФ Ми-8МТВ-5-1. На нем был знак Красного Креста, при этом там был полный боевой обвес.

– В общем, это уже не впервые, когда оккупанты прикрываются красным крестом для осуществления боевых задач. Например, в марте 2022 года пропагандист и военный преступник Александр Коц слил такое использование символов Красного креста российскими ДРГ, о чем я подробно писал, – сообщил Коваленко.

Он отметил, что такие действия российской армии, это лишь еще одно подтверждение уровня той подлости, с которой приходится бороться украинскому народу.

– Но, что самое печальное, сама организация Красного креста ни разу не возмутилась тем фактом, что российские войска применяют этот символ, мягко говоря, не по назначению. Хотя, МККК это еще та клоака, – отметил эксперт.

Российские военные используют символику Красного креста на технике и вертолетах — эксперт

Фото: військово-політичний оглядач Інформаційного спротиву Олександр Коваленко

Российские военные используют символику Красного креста на технике и вертолетах — эксперт

Фото: військово-політичний оглядач Інформаційного спротиву Олександр Коваленко

Российские военные используют символику Красного креста на технике и вертолетах — эксперт

Фото: військово-політичний оглядач Інформаційного спротиву Олександр Коваленко

Напомним, накануне Вооруженные силы Украины уничтожили полтысячи российских захватчиков, сожгли пять вражеских танков, семь боевых бронированных машин, 18 артсистем, одну реактивную систему залпового огня, восемь единиц автомобильной техники и автоцистерн, также две единицы специальной техники.

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Российские военные используют символику Красного креста на технике и вертолетах — эксперт

Фото: военно-политический обозреватель Информационного сопротивления Александр Коваленко

Армия России, Російська агресія, Червоний Хрест
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