Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ за добу знищили пів тисячі окупантів та 18 артсистем: втрати РФ на 16 липня
Упродовж доби українські захисники знищили пів тисячі російських загарбників.
На 508-му добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули вже орієнтовно 237 680.
Втрати РФ на 16 липня 2023
- особового складу ‒ близько 237 680 (+500),
- танків ‒ 4 107 (+5),
- бойових броньованих машин ‒ 8 026 (+7),
- артилерійських систем – 4 481 (+18),
- реактивних систем залпового вогню – 681 (+1),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 425,
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 310,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 820 (+13),
- крилатих ракет ‒ 1 273,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 044 (+8),
- спеціальної техніки ‒ 666 (+2).
Джерело: Генштаб ЗСУ
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