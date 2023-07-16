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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ за добу знищили пів тисячі окупантів та 18 артсистем: втрати РФ на 16 липня

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби українські захисники знищили пів тисячі російських загарбників.

На 508-му добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули вже орієнтовно 237 680.

Втрати РФ на 16 липня 2023

  • особового складу ‒ близько 237 680 (+500),
  • танків ‒ 4 107 (+5),
  • бойових броньованих машин ‒ 8 026 (+7),
  • артилерійських систем – 4 481 (+18),
  • реактивних систем залпового вогню – 681 (+1),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 425,
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 310,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 820 (+13),
  • крилатих ракет ‒ 1 273,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 044 (+8),
  • спеціальної техніки ‒ 666 (+2).

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні
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