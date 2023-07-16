ВСУ на Юге Украины уничтожили 10 лодок российских диверсантов — Гуменюк
Силы обороны Украины на южном направлении в течение недели уничтожили 10 лодок российских оккупантов, которые они использовали для переправки диверсантов на правый берег Днепра.
Об этом заявила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.
— За неделю очень мощные результаты по уничтожению того недофлота, который враг все еще имеет на Днепре и которым пытается маневрировать между островами. Более 10 лодок было уничтожено с диверсионно-разведывательными группами, — поделилась Гуменюк.
Спикер Сил обороны рассказала, что ВСУ уничтожили несколько крупнокалиберных пушек Мста-Б и Гиацинт, которыми захватчики пытались атаковать правый берег, и российские радиоэлектронные станции, необходимые для разведывательных беспилотников.
На Херсонском направлении ситуация стабильная, поскольку проходит вдоль русла Днепра, утверждает Гуменюк. На Юге Украины сейчас ВСУ осуществляют контрбатарейную борьбу и уничтожают потенциал российских войск.
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