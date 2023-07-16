Російські військові використовують символіку Червоного хреста на техніці та гвинтокрилах – експерт

Російські військові використовують символіку гуманітарної організації Червоний хрест на військовій техніці та гвинтокрилах.

Про це повідомляє військово-політичний оглядач Інформаційного спротиву Олександр Коваленко та публікує відео та фото з гвинтокрилом РФ Мі-8МТВ-5-1. На ньому був знак Червоного Хреста, при цьому там був повний бойовий обвіс.

– Загалом, це вже не вперше, коли окупанти прикриваються червоним хрестом для здійснення бойових завдань. Наприклад, у березні 2022 року пропагандист і військовий злочинець Олександр Коц злив таке використання символів Червоного хреста російськими ДРГ, про що я детально писав, – повідомив Коваленко.

Він зазначив, що такі дії російської армії, це лише ще одне підтвердження рівня тієї підлості, з якою доводиться боротися українському народу.

– Але, що найсумніше, сама організація Червоного хреста жодного разу не обурилася тим фактом, що російські війська застосовують цей символ, м’яко кажучи, не за призначенням. Хоча, МКЧХ це ще та клоака, – наголосив експерт.

Нагадаємо, напередодні Збройні сили України знищили пів тисячі російських загарбників, спалили п’ять ворожих танків, сім бойових броньованих машин, 18 артсистем, одну реактивну систему залпового вогню, вісім одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, також дві одиниці спеціальної техніки.

Фото: військово-політичний оглядач Інформаційного спротиву Олександр Коваленко

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