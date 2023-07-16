Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ за сутки уничтожили пол тысячи оккупантов и 18 артсистем: потери РФ на 16 июля
За сутки украинские защитники уничтожили пол тысячи российских захватчиков.
На 508-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли уже ориентировочно 237 680.
Потери РФ на 16 июля 2023
- личного состава – около 237 680 (+500),
- танков ‒ 4 107 (+5),
- боевых бронированных машин – 8 026 (+7),
- артиллерийских систем – 4 481 (+18),
- реактивных систем залпового огня – 681 (+1),
- средств противовоздушной обороны – 425,
- самолетов – 315,
- вертолетов – 310,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 820 (+13),
- крылатых ракет ‒ 1 273,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7 044 (+8),
- специальной техники – 666 (+2).
Источник: Генштаб ВСУ
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