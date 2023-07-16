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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ за сутки уничтожили пол тысячи оккупантов и 18 артсистем: потери РФ на 16 июля

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки украинские защитники уничтожили пол тысячи российских захватчиков.

На 508-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли уже ориентировочно 237 680.

Потери РФ на 16 июля 2023

  • личного состава – около 237 680 (+500),
  • танков ‒ 4 107 (+5),
  • боевых бронированных машин – 8 026 (+7),
  • артиллерийских систем – 4 481 (+18),
  • реактивных систем залпового огня – 681 (+1),
  • средств противовоздушной обороны – 425,
  • самолетов – 315,
  • вертолетов – 310,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 820 (+13),
  • крылатых ракет ‒ 1 273,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7 044 (+8),
  • специальной техники – 666 (+2).

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине
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