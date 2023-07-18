Украина сама выбирает, как защищать свою территорию: Блинкен о повреждении Керченского моста

Американская сторона внимательно следит за ситуацией вокруг повреждения Керченского моста, а Украина сама имеет право принимать решения по защите своей территории и людей.

Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил во время выступления в Госдепартаменте США.

— Что касается Керченского моста. Мы следим за развитием этой ситуации, — отметил глава Госдепартамента США.

При этом, он подчеркнул, что Украина сама решает, “как ей вести эту войну и защищать свою территорию, свой народ и свою свободу”.

Напомним, что ночью 17 июля российские оккупанты сообщили о чрезвычайной ситуации на Крымском мосту, поскольку там повреждены две секции.

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