Украина сама выбирает, как защищать свою территорию: Блинкен о повреждении Керченского моста
Американская сторона внимательно следит за ситуацией вокруг повреждения Керченского моста, а Украина сама имеет право принимать решения по защите своей территории и людей.
Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил во время выступления в Госдепартаменте США.
— Что касается Керченского моста. Мы следим за развитием этой ситуации, — отметил глава Госдепартамента США.
При этом, он подчеркнул, что Украина сама решает, “как ей вести эту войну и защищать свою территорию, свой народ и свою свободу”.
Напомним, что ночью 17 июля российские оккупанты сообщили о чрезвычайной ситуации на Крымском мосту, поскольку там повреждены две секции.
Матеуш Ляховский – польский военный корреспондент. Он приехал в Украину в первые дни полномасштабного вторжения в качестве волонтера. Об увиденном писал в соцсетях, впоследствии наладил сотрудничество с польскими редакциями.Наталья Жуковская