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Україна сама обирає, як захищати свою територію: Блінкен про пошкодження Керченського мосту

Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

Американська сторона уважно стежить за ситуацією навколо пошкодження Керченського мосту, а Україна сама має право ухвалювати рішення щодо захисту своєї території та людей.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив під час виступу в Держдепартаменті США.

– Що стосується Керченського мосту. Ми стежимо за розвитком цієї ситуації,- зауважив глава Держдепартаменту США.

При цьому, він підкреслив, що Україна сама вирішує, “як їй вести цю війну та захищати свою територію, свій народ і свою свободу”.

Нагадаємо, що вночі 17 липня російські окупанти повідомили про надзвичайну ситуацію на Кримському мосту, оскільки там пошкоджено дві секції.

Війна в Україні, Ентоні Блінкен, Керченський міст, Крим
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