Україна сама обирає, як захищати свою територію: Блінкен про пошкодження Керченського мосту
Американська сторона уважно стежить за ситуацією навколо пошкодження Керченського мосту, а Україна сама має право ухвалювати рішення щодо захисту своєї території та людей.
Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив під час виступу в Держдепартаменті США.
– Що стосується Керченського мосту. Ми стежимо за розвитком цієї ситуації,- зауважив глава Держдепартаменту США.
При цьому, він підкреслив, що Україна сама вирішує, “як їй вести цю війну та захищати свою територію, свій народ і свою свободу”.
Нагадаємо, що вночі 17 липня російські окупанти повідомили про надзвичайну ситуацію на Кримському мосту, оскільки там пошкоджено дві секції.
Матеуш Ляховський – польський воєнний кореспондент. Він приїхав до України у перші дні повномасштабного вторгнення як волонтер. Про побачене писав у соцмережах, згодом налагодив співпрацю з польськими редакціями.Наталя Жуковська