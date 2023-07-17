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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Лишняя конструкция: в ГУР о причинах инцидента на Крымском мосту

керченський міст
Фото: Getty Images

ГУР не комментирует причины событий на Крымском мосту, однако очевидно, что эта конструкция там лишняя, и теперь у россиян возникнут проблемы с переброской военных сил и средств.

Так спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал информацию об инциденте на Керченском мосту ночью 17 июля.

— Сейчас весь мир видит многокилометровые пробки и нарушения мостовых конструкций. Что касается дополнительных комментариев причин этого, мы не комментируем. Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова о том, что Крымский мост — конструкция там лишняя, — подчеркнул он.

По его словам, сейчас важно лишь то, что из-за разрушения секции моста у оккупантов возникнут проблемы с логистикой.

— Любые логистические проблемы — это дополнительные осложнения для оккупантов, которые создают потенциальные преимущества для украинских сил обороны, — отметил Юсов.

Ночью 17 июля российские оккупанты сообщили о чрезвычайной ситуации на Крымском мосту, поскольку там повреждены две секции. Движение автомобильного и железнодорожного транспорта остановлено. Не работает также паромная переправа.

По информации российских Telegram-каналов, там было не менее двух взрывов, которые слышали в Керчи. Также пишут, что есть погибшие и пострадавшие.

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Источник: Суспільне
Андрій Юсов, Война в Украине, Керченский мост, Крым, Разведка, Російська агресія
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