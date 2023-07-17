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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Зайва конструкція: у ГУР про причини інциденту на Кримському мосту

керченський міст
Фото: Getty Images

ГУР не коментує причини подій на Кримському мосту, проте очевидно, що ця конструкція там зайва, і тепер у росіян виникнуть проблеми з перекиданням військових сил та засобів.

Так речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов прокоментував інформацію про інцидент на Керченському мосту вночі 17 липня.

– Зараз увесь світ бачить багатокілометрові затори і порушення мостових конструкцій. Щодо додаткових коментарів причин цього, ми не коментуємо. Можна лише процитувати слова керівника ГУР МОУ Кирила Буданова про те, що Кримський міст – конструкція там зайва, – наголосив він.

За його словами, наразі важливо лише те, що через руйнування секції мосту в окупантів виникнуть проблеми з логістикою.

– Будь-які логістичні проблеми – це додаткові ускладнення для окупантів, які створюють потенційні переваги для українських сил оборони, – наголосив Юсов.

Уночі 17 липня російські окупанти повідомили про надзвичайну ситуацію на Кримському мосту, оскільки там пошкоджено дві секції. Рух автомобільного та залізничного транспорту зупинено. Не працює також поромна переправа.

За інформацією російських Telegram-каналів, там було щонайменше два вибухи, які чули в Керчі. Також пишуть, що є загиблі та постраждалі.

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Зайва конструкція: у ГУР про причини інциденту на Кримському мосту

Джерело: Суспільне
Андрій Юсов, Війна в Україні, Керченський міст, Крим, Розвідка, Російська агресія
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