Есть планы Б и В: Кулеба объяснил, сможет ли Украина продолжить экспорт зерна
У ООН, Турции и Украины достаточно ресурсов для обеспечения функционирования Черноморской зерновой инициативы без России при условии наличия политической воли.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, у Украины есть несколько планов для продолжения экспорта зерна.
— План А — это продолжение функционирования Черноморской зерновой инициативы. План Б — это поставки украинского зерна на мировые рынки поЧерному морю, но альтернативным маршрутом с альтернативными модальностями. План В — надо выбросить россиян из Украины, снять блокаду портов, вернуть Украине Крым и убрать любую угрозу морским торговым путям, — объяснил Кулеба.
Министр подчеркнул, что как бы Украина не работала над планом А и планом Б, пока не будет реализован план В, у России будут оставаться инструменты шантажа.
Напомним, вчера президент Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить зерновое соглашение в трехстороннем формате.
Матеуш Ляховский – польский военный корреспондент. Он приехал в Украину в первые дни полномасштабного вторжения в качестве волонтера. Об увиденном писал в соцсетях, впоследствии наладил сотрудничество с польскими редакциями.Наталья Жуковская