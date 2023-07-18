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Есть планы Б и В: Кулеба объяснил, сможет ли Украина продолжить экспорт зерна

Дмитро Кулеба
Фото: МИД

У ООН, Турции и Украины достаточно ресурсов для обеспечения функционирования Черноморской зерновой инициативы без России при условии наличия политической воли.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, у Украины есть несколько планов для продолжения экспорта зерна.

План А — это продолжение функционирования Черноморской зерновой инициативы. План Б — это поставки украинского зерна на мировые рынки  поЧерному морю, но альтернативным маршрутом с альтернативными модальностями. План В — надо выбросить россиян из Украины, снять блокаду портов, вернуть Украине Крым и убрать любую угрозу морским торговым путям, — объяснил Кулеба.

Министр подчеркнул, что как бы Украина не работала над планом А и планом Б, пока не будет реализован план В, у России будут оставаться инструменты шантажа.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить зерновое соглашение в трехстороннем формате.

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Источник: Голос Украины
Война в Украине, Дмитрий Кулеба, Черноморская зерновая инициатива
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