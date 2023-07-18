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Є плани Б та В: Кулеба пояснив, чи зможе Україна продовжити експорт зерна

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

В ООН, Туреччини й України достатньо ресурсів для забезпечення функціонування Чорноморської зернової ініціативи без Росії за умови наявності політичної волі.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, в України є кілька планів для продовження експорту зерна.

– План А – це продовження функціонування Чорноморської зернової ініціативи. План Б – це постачання українського зерна на світові ринки Чорним морем, але альтернативним маршрутом із альтернативними модальностями. План В – треба викинути росіян з України, зняти блокаду портів, повернути Україні Крим і прибрати будь-яку загрозу морським торговельним шляхам, – пояснив Кулеба.

Міністр наголосив, що хоч як би Україна не працювала над планом А і планом Б, поки не буде реалізований план В, у Росії залишатимуться інструменти шантажу.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити зернову угоду у тристоронньому форматі.

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Джерело: Голос України
Війна в Україні, Дмитро Кулеба, Чорноморська зернова ініціатива
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