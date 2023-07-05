Более 300 тыс. экспонатов: россияне собираются ограбить музей Херсонес Таврический
Россияне готовятся ограбить музей-заповедник Херсонес Таврический во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на подполье в Севастополе.
— Оккупационная администрация музея готовит акты передачи на реставрацию для дальнейшего экспонирования за пределами музея на 300 тыс. экспонатов из фондов заповедника, — говорится в сообщении.
Пока не понятно, кому планируют передавать фонды, но известно, что это за пределами Крыма.
В ЦНС добавляют, что на конец 2014 года в фондах всего хранилось около 500 тыс. экспонатов (основной и вспомогательный фонд), из них 300 тыс. — это весь основной фонд.
Учитывая это, захватчики фактически готовят документы на вывоз большинства экспонатов музея.
Напомним, в мае стало известно, что россияне похищают экспонаты из Бердянского художественного музея им. Исаака Бродского.
Оккупационные власти приказали вывозить ценные экспонаты, в частности картины известных художников Айвазовского, Бенуа и других.
Фото: Википедия
Не успел в Харькове утихнуть скандал с концертом Лободы и протестом школьницы, как в городе снова пылает. Пассажирка такси сняла на видео, как водитель обозвал Украину “несуществующей”, а все потому, что она попросила его выключить российскую музыку в салоне автомобиля. Девушка отказалась ехать с водителем, а видео выложила в Instagram, чтобы утопающая в крови из-за России страна знала своих антигероев.Татьяна Доцяк