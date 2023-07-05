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Валентина Чорна, редактор ленты

Более 300 тыс. экспонатов: россияне собираются ограбить музей Херсонес Таврический

Херсонес Таврійський

Россияне готовятся ограбить музей-заповедник Херсонес Таврический во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на подполье в Севастополе.

— Оккупационная администрация музея готовит акты передачи на реставрацию для дальнейшего экспонирования за пределами музея на 300 тыс. экспонатов из фондов заповедника, — говорится в сообщении.

Пока не понятно, кому планируют передавать фонды, но известно, что это за пределами Крыма.

В ЦНС добавляют, что на конец 2014 года в фондах всего хранилось около 500 тыс. экспонатов (основной и вспомогательный фонд), из них 300 тыс. — это весь основной фонд.

Учитывая это, захватчики фактически готовят документы на вывоз большинства экспонатов музея.

Напомним, в мае стало известно, что россияне похищают экспонаты из Бердянского художественного музея им. Исаака Бродского.

Оккупационные власти приказали вывозить ценные экспонаты, в частности картины известных художников Айвазовского, Бенуа и других.

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Фото: Википедия

Война в Украине, Російська агресія, Херсонская область
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