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Валентина Летяк, редактор ленты

В ISW объяснили, почему на Юге оккупанты массово сдаются в плен

російські окупанти
Фото: Getty Images

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что отставка генерал-майора Ивана Попова с должности командующего 58 российской общевойсковой армии ВС РФ и проблемы, которые он перед этим озвучил, продолжают влиять на военные операции оккупантов на юге Украины.

В частности речь идет о вопросах ротации войск, их обеспечения и логистики. Поэтому оккупанты начали массово сдаваться в плен.

В частности, по данным ISW, некоторые российские микроблогеры распространили сообщение о том, что несколько российских штурмовых групп численностью до взвода одновременно сдались в плен украинским войскам на Запорожском направлении.

— Постоянные проблемы с логистикой и операциями России на Юге Украины могли привести к тому, что эти силы не смогли или не захотели воевать, и, как следствие, сдались в плен, — подытожили аналитики.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 511-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: ISW
Армия России, Война в Украине, Запорожская область, ВСУ, контрнаступ, полон, Російська агресія
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