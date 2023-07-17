Появилось видео удара ВСУ по колонне военной техники РФ на Запорожском направлении
На Запорожском направлении Вооруженные силы Украины уничтожили колонну военной техники оккупантов.
Тelegram-канал Украинский атлас новостей публикует видео разбитых российских военных машин.
На кадрах видно, что рашисты везли артиллерию и боеприпасы, но после меткой работы Сил обороны, навсегда застыли на украинской земле.
– Вместо того чтобы наслаждаться жизнью, растить детей, путешествовать, любить, они массово прут в Украину, чтобы как можно тупее сдохнуть, – говорится в комментарии к видео.
Напомним, в разведке Британии сообщили, что российские военные испытывают все больший дефицит средств контрбатарейной борьбы. Как свидетельствуют кадры из открытых источников, в начале июля ВСУ уничтожили еще один российский радиолокационный комплекс разведки Зоопарк вблизи района ответственности 58 общевойсковой армии РФ.
Также, 17 июля ВСУ нанесли удар по российским складам с боеприпасами во временно оккупированном Бердянске.
Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.Александра Ченкова