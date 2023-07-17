Появилось видео удара ВСУ по колонне военной техники РФ на Запорожском направлении

На Запорожском направлении Вооруженные силы Украины уничтожили колонну военной техники оккупантов.

Тelegram-канал Украинский атлас новостей публикует видео разбитых российских военных машин.

На кадрах видно, что рашисты везли артиллерию и боеприпасы, но после меткой работы Сил обороны, навсегда застыли на украинской земле.

– Вместо того чтобы наслаждаться жизнью, растить детей, путешествовать, любить, они массово прут в Украину, чтобы как можно тупее сдохнуть, – говорится в комментарии к видео.

Напомним, в разведке Британии сообщили, что российские военные испытывают все больший дефицит средств контрбатарейной борьбы. Как свидетельствуют кадры из открытых источников, в начале июля ВСУ уничтожили еще один российский радиолокационный комплекс разведки Зоопарк вблизи района ответственности 58 общевойсковой армии РФ.

Также, 17 июля ВСУ нанесли удар по российским складам с боеприпасами во временно оккупированном Бердянске.

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