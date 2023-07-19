В ISW пояснили, чому на Півдні окупанти масово здаються в полон

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що відставка генерал-майора Івана Попова з посади командувача 58 російської загальновійськової армії ЗС РФ та проблеми, які він перед тим озвучив, продовжують впливати на військові операції окупантів на півдні України.

Зокрема, йдеться про питання ротації військ, їхнього забезпечення та логістики. Тому окупанти почали масово здаватися у полон.

Зокрема, за даними ISW, деякі російські мікроблогери поширили повідомлення про те, що кілька російських штурмових груп чисельністю до взводу одночасно здалися у полон українським військам на Запорізькому напрямку.

– Постійні проблеми з логістикою та операціями Росії на Півдні України могли призвести до того, що ці сили не змогли або не захотіли воювати, і, як наслідок, здалися в полон, – підсумували аналітики.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 511-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело : ISW

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