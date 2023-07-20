Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
На Крымском мосту упали два пролета: оккупанты называют это “чрезвычайным событием”
Разработанный для войны в условиях равнинной местности: что известно о БпЛА Phoenix Ghost
Появилось видео взрыва на Крымском мосту
В Польше самолет упал на ангар с людьми: пятеро погибших, есть раненые
Через дыры видно море: первые фото разрушений Крымского моста
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Для восстановления экономики: Украина получит $1,5 млрд займа от Всемирного банка

Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Украина получит $1,5 млрд займа от Всемирного банка под гарантии правительства Японии.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Только что соответствующее соглашение подписали Всемирный банк и Минфин во время нашей встречи с вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани, — написал он в Telegram.

По словам Шмыгаля, средства предусмотрены для укрепления социальной защиты и оказания помощи людям во время войны и для восстановления экономики.

Также премьер-министр рассказал, что в общей сложности группа Всемирного банка совместно с партнерами мобилизовала для помощи Украине $34 млрд, из которых более $22 млрд уже поступили в бюджет.

— Особенно благодарны за крупнейший в истории Банка инвестиционный проект PEACE in Ukraine, который помогает финансировать социальные выплаты и пенсии. Ценим наше тесное сотрудничество и рассчитываем на дальнейшие совместные проекты по восстановлению и развитию Украины, — добавил Шмыгаль.

Читайте также
Время работы военкоматов продлят — Шмыгаль
Денис Шмигаль

Война в Украине, Денис Шмыгаль
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Human Rights Watch признали военным преступлением ракетный обстрел Львова
калібри Львів
В Донецке прогремели взрывы в районе кабельного завода
вибух у Донецьку
Возле Марьинки ликвидировали военкора Лучина, которому хакеры заменили дроны на секс-игрушки
михайло лучин
Переосмысление советского: в МОН рассказали, как планируют менять украинские школы
Для восстановления экономики: Украина получит $1,5 млрд займа от Всемирного банка
Украинский персонал ЗАЭС отказывается выполнять приказ россиян по запуску блока №4 – Энергоатом
Окупанти на ЗАЕС
Видео
Черная трансплантология в госпиталях ВСУ: как РФ разгоняет очередной фейк роспропаганды

Еще с 2014 Кремль начал использовать фейки о расцвете черной трансплантологии в Украине. Сначала пугали жителей прифронтовых территорий АТО/ООС – мол, украинские власти вас не защитят, а еще и продадут буквально на запчасти плохим американцам.

Егор Ромахло
Россияне заполонили дороги из Крыма в РФ: как это мешает ВС РФ отражать наступление ВСУ
кримський міст
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (19.07.2023)
Для восстановления экономики: Украина получит $1,5 млрд займа от Всемирного банка
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 17:00 (19.07.2023)
Для восстановления экономики: Украина получит $1,5 млрд займа от Всемирного банка
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (19.07.2023)
Для восстановления экономики: Украина получит $1,5 млрд займа от Всемирного банка
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь