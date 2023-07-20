Для восстановления экономики: Украина получит $1,5 млрд займа от Всемирного банка

Украина получит $1,5 млрд займа от Всемирного банка под гарантии правительства Японии.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Только что соответствующее соглашение подписали Всемирный банк и Минфин во время нашей встречи с вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани, — написал он в Telegram.

По словам Шмыгаля, средства предусмотрены для укрепления социальной защиты и оказания помощи людям во время войны и для восстановления экономики.

Также премьер-министр рассказал, что в общей сложности группа Всемирного банка совместно с партнерами мобилизовала для помощи Украине $34 млрд, из которых более $22 млрд уже поступили в бюджет.

— Особенно благодарны за крупнейший в истории Банка инвестиционный проект PEACE in Ukraine, который помогает финансировать социальные выплаты и пенсии. Ценим наше тесное сотрудничество и рассчитываем на дальнейшие совместные проекты по восстановлению и развитию Украины, — добавил Шмыгаль.

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