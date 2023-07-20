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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Для відновлення економіки: Україна отримає $1,5 млрд позики від Світового банку

Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Україна отримає $1,5 млрд позики від Світового банку під гарантії уряду Японії.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Щойно відповідну угоду підписали Світовий банк і Мінфін під час нашої зустрічі з віцепрезиденткою Світового банку Антонеллою Бассані, – написав він у Telegram.

За словами Шмигаля, кошти передбачені для зміцнення соціального захисту й надання допомоги людям під час війни та для відновлення економіки.

Також прем’єр-міністр розповів, що загалом група Світового банку спільно з партнерами мобілізувала для допомоги Україні $34 млрд, з яких понад $22 млрд уже надійшли до бюджету.

– Особливо вдячні за найбільший в історії Банку інвестиційний проєкт PEACE in Ukraine, що допомагає фінансувати соціальні виплати та пенсії. Цінуємо нашу тісну співпрацю та розраховуємо на подальші спільні проєкти з відновлення та розвитку України, – додав Шмигаль.

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