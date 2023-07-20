Время работы военкоматов продлят — Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал задание Министерству обороны увеличить время работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Шмыгаль отметил, что ТЦК должны принимать людей ежедневно в течение всего рабочего времени.
— Недопустимо, когда военные стоят в очередях по несколько часов. Все соприкасающиеся министерства и ведомства получили соответствующие поручения. Наши военнослужащие ожидают этих изменений, чтобы лишняя бюрократия не отвлекала их от обороны государства и уничтожения врагов, — написал премьер-министр в Telegram.
Недавно министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украине планируют менять работу военкоматов, в частности, они могут превратиться в современные центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).
По его мнению, нужно принципиально менять советское наследие, которое сейчас существует в военкоматах, и создавать максимальную цифровизацию.
Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.Оксана Лотоцкая