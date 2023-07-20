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Валентина Чорна, редактор ленты

Время работы военкоматов продлят — Шмыгаль

Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал задание Министерству обороны увеличить время работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Шмыгаль отметил, что ТЦК должны принимать людей ежедневно в течение всего рабочего времени.

— Недопустимо, когда военные стоят в очередях по несколько часов. Все соприкасающиеся министерства и ведомства получили соответствующие поручения. Наши военнослужащие ожидают этих изменений, чтобы лишняя бюрократия не отвлекала их от обороны государства и уничтожения врагов, — написал премьер-министр в Telegram.

Недавно министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украине планируют менять работу военкоматов, в частности, они могут превратиться в современные центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

По его мнению, нужно принципиально менять советское наследие, которое сейчас существует в военкоматах, и создавать максимальную цифровизацию.

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Время работы военкоматов продлят — Шмыгаль

Война в Украине, Денис Шмыгаль
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