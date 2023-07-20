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Валентина Чорна, редактор ленты

Нанесли государству ущерб на 12 млн грн: ГБР завершило расследование в отношении экс-чиновников Минобороны

ДБР, НАБУ
Фото: ГБР

20 июля ГБР совместно с НАБУ завершили расследование в отношении бывших заместителя министра обороны Украины Игоря Халимона и и.о. директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Константина Ступака.

Установлено, что при закупке продуктов для армии они нанесли ущерб государству на 12 млн грн.

В декабре 2020 — январе 2021 годов руководитель департамента Минобороны заключил договоры о закупке услуг по организации питания ВСУ на 2021 год.

В дальнейшем, по указанию заместителя министра обороны Украины, он незаконно подписал 8 дополнительных соглашений с поставщиками с заведомо невыгодными для ВСУ условиями.

— ГБР разоблачило сделку в октябре 2021 года и впоследствии передало дело в НАБУ. В ходе дальнейшего совместного расследования было установлено, что умышленные противоправные действия должностных лиц также нанесли имущественный ущерб ВСУ из-за дополнительных расходов воинских частей при осуществлении перераспределения незыблемых запасов продовольствия, — говорится в сообщении ГБР.

Кроме этого, сделка привела к снижению боевой готовности, обороноспособности ВСУ, подрыву авторитета Сил обороны и создала потенциальную угрозу основам национальной безопасности Украины.

Экс-заместитель министра обороны и экс-руководитель одного из департаментов Минобороны Украины подозреваются по статьям:

  • злоупотребление властью и служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины);
  • препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период, которое привело к другим тяжким последствиям, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

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Источник: ГБР
ГБР, держзакупівлі, Корупция, НАБУ
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