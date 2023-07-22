Те, що росіяни називали “хлопками”, стало гучними оплесками: Гуменюк про Крим

Сили оборони України просуваються не лише на фронті, а й у глибокому тилу російських загарбників.

Про це заявила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

За її словами, у тимчасово окупованому Криму розпочався обіцяний “сезон бавовни”.

– Поки що ми слово тримаємо і далі просуваємось. Просування Сил оборони – це не лише рух по лінії фронту, це й рух в глибокому тилу, де ворог відчуває неспокій, – заявила Гуменюк.

Вона додала, що те, що росіяни раніше називали “хлопками”, тепер стало гучними оплесками, оскільки Збройні сили України все більше наближаються до окупованого півострова.

22 липня у Генштабі ЗСУ підтвердили, що Сили оборони України завдали ударів по важливих об’єктах окупантів в Криму. В результаті було знищено нафтобазу та склади російської армії поблизу села Октябрське (Красногвардійського району).

Раніше в ніч проти 17 липня у Криму вкотре стався вибух на Керченському мосту, на ньому було пошкоджено 145-ту опору з боку Краснодарського краю.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

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