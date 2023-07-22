Те, що росіяни називали “хлопками”, стало гучними оплесками: Гуменюк про Крим
Сили оборони України просуваються не лише на фронті, а й у глибокому тилу російських загарбників.
Про це заявила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини.
За її словами, у тимчасово окупованому Криму розпочався обіцяний “сезон бавовни”.
– Поки що ми слово тримаємо і далі просуваємось. Просування Сил оборони – це не лише рух по лінії фронту, це й рух в глибокому тилу, де ворог відчуває неспокій, – заявила Гуменюк.
Вона додала, що те, що росіяни раніше називали “хлопками”, тепер стало гучними оплесками, оскільки Збройні сили України все більше наближаються до окупованого півострова.
22 липня у Генштабі ЗСУ підтвердили, що Сили оборони України завдали ударів по важливих об’єктах окупантів в Криму. В результаті було знищено нафтобазу та склади російської армії поблизу села Октябрське (Красногвардійського району).
Раніше в ніч проти 17 липня у Криму вкотре стався вибух на Керченському мосту, на ньому було пошкоджено 145-ту опору з боку Краснодарського краю.
Фото: Ukraine Media Center Odesa
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик