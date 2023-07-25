Нардеп Аристов, которого заметили на Мальдивах, написал заявление о сложении полномочий

В Верховную Раду поступило заявление от Юрия Аристова о сложении полномочий народного депутата.

Об этом в Facebook сообщил председатель ВР Руслан Стефанчук. Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

Ранее в Слуге народа инициировали приостановление членства во фракции Юрия Аристова, которого в середине июля заметили на Мальдивах.

Об этом в Telegram сообщил руководитель фракции Давид Арахамия.

— По ситуации с Аристовым: инициирую вопрос немедленного приостановления членства во фракции; запрашиваю все документы по командировкам и проверяем всю информацию; в случае подтверждения буду требовать немедленного исключения из комитета и сложения депутатского мандата, — говорится в сообщении.

Ранее Слідство.Інфо сообщило, что нардеп от партии Слуга народа, заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Аристов в середине июля был на Мальдивах.

Его заметили в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives на частном острове Итхаафуши. Работники курорта в телефонном разговоре подтвердили журналистам, что Аристов действительно был их гостем, но уже выселился.

По данным сервиса Booking.com, стоимость проживания на двоих за одну ночь в Waldorf Astoria Maldives варьируется от 100 тыс. грн до 323 тыс. грн.

Также в отеле есть вилла за более чем 1 млн грн за одну ночь — с тремя спальными комнатами, бассейнами и доступом к пляжу. Где именно остановился украинский нардеп — неизвестно.

Сам Аристов не ответил на звонки журналистов.

Представителям Слідство.Інфо позвонила его пресс-секретарь, но не ответила на вопрос о том, где сейчас нардеп — в Украине или еще на Мальдивах — попросив прислать журналистский запрос.

Однако попытки журналистов получить ответы на присланные вопросы и Аристов, и его помощница проигнорировали.

В то же время жена нардепа заявила, что Аристов был в Вильнюсе, а также добавила, что “у нее своя личная жизнь, а у мужа — своя”.

Фото: Юрий Аристов

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