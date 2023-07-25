Нардеп Арістов, якого помітили на Мальдівах, написав заяву про складання повноважень

До Верховної Ради надійшла заява від Юрія Арістова про складання повноважень народного депутата.

Про це у Facebook повідомив голова ВР Руслан Стефанчук. Заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні.

Раніше у Слузі народу ініціювали призупинення членства у фракції Юрія Арістова, якого у середині липня помітили на Мальдівах.

Про це у Telegram повідомив керівник фракції Давид Арахамія.

– Щодо ситуації з Арістовим: ініціюю негайне призупинення членства у фракції; даю запит на всі документи щодо відряджень та перевіряємо всю інформацію; у разі підтвердження буду вимагати негайного виключення з комітету та складання депутатського мандату, – йдеться у повідомленні.

Видання Cлідство.Інфо повідомило, що нардеп від партії Слуга народу, заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Арістов у середині липня був на Мальдівах.

Його помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives на приватному острові Ітхаафуші. Працівники курорту у телефонній розмові підтвердили журналістам, що Арістов дійсно був їхнім гостем, але вже виселився.

За даними сервісу Booking.com, вартість проживання на двох за одну ніч у Waldorf Astoria Maldives варіюється від 100 тис. грн до 323 тис. грн.

Також у готелі є вілла за понад 1 млн грн за одну ніч – з трьома спальними кімнатами, басейнами та доступом до пляжу. Де саме зупинився український нардеп – невідомо.

Сам Арістов не відповів на дзвінки журналістів.

Представникам Cлідство.Інфо зателефонувала його прессекретарка, але не відповіла на запитання про те, де зараз нардеп – в Україні чи ще на Мальдівах – попросивши надіслати журналістський запит.

Однак спроби журналістів отримати відповіді на надіслані запитання й Арістов, і його помічниця проігнорували.

Водночас дружина нардепа заявила, що Арістов був у Вільнюсі, а також додала, що “у неї своє особисте життя, а у чоловіка – своє”.

Фото: Юрій Арістов

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.