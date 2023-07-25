Офіційна ціль: Резніков заявив, що атаки на Кримський міст продовжаться

Україна продовжить завдавати ударів по російських військових об’єктах у тимчасово окупованому Криму та по Керченському мосту, який з’єднує півострів з територією РФ.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю американському телеканалу CNN.

– Усі ці цілі є офіційними цілями, тому що (удари по них, – Ред.) зменшать спроможність росіян воювати проти нас і допоможуть врятувати життя українців, – зазначив він.

У Резнікова запитали, чи є метою України остаточне виведення мосту з ладу. Міністр у відповідь пояснив, що атаки на цей незаконно збудований об’єкт допоможуть зруйнувати логістику ворога.

– Це нормальна тактика – руйнувати логістичні маршрути ворога, щоб зупинити його можливості отримати більше боєприпасів, палива, продовольства і так далі. Тому ми будемо використовувати цю тактику проти них, – наголосив глава Міноборони.

Коментуючи останні атаки окупантів на Одесу та українські порти, Резніков заявив, що Росія діє як терористична країна. В Москві намагалися представити хвилю ударів як “відповідь” на нещодавній інцидент на Кримському мосту.

Водночас Резніков звернув увагу, що окупанти б’ють по мирному населенню України. Відповідаючи на запитання, чи планує Україна посилити атаки на російські кораблі в Чорному морі у відповідь, міністр повідомив, що наша держава має такі можливості.

– У нас є потужності. У нас є зброя, як у випадку з крейсером Москва, і якщо вони будуть загрожувати нам у Чорному морі, ми повинні будемо відповісти, – пояснив Резніков.

Як відомо, в ніч на 17 липня на Кримському мосту впали щонайменше два прольоти. Українські ЗМІ поширили інформацію, що міст атакували за допомогою надводних дронів під час спецоперації СБУ та ВМС України. Офіційного підтвердження цих даних немає.

Це вже другий інцидент на мосту від початку повномасштабної війни: 8 жовтня 2022 року внаслідок потужного вибуху обвалилися кілька його прольотів.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що окупанти перекидають озброєння через Керченський міст, а тому він має бути нейтралізований.

22 липня Сили оборони України завдали удару та знищили нафтобазу і склади армії РФ в окупованому Октябрському (Крим).

А 24 липня потужні вибухи лунали в Джанкойському районі окупованого Криму.

Джерело : CNN

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