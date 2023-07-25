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Валентина Летяк, редакторка стрічки

З близько 10 Шахедів збили половину: Ігнат пояснив, чому стало складно збивати дрони

Юрій Ігнат

Зараз силам протиповітряної оборони стало складно боротися з дронами, оскільки РФ щоразу змінює напрямок та курс руху.

– Тобто раніше це був аеродром Сєща (Брянська область РФ), а зараз з Курської області. Також почали запускати з полігону Чауда (на півдні Феодосійської затоки у Криму). Ворог шукає будь-які шляхи та методи, щоб БпЛА доходили до цілей, – заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, остання ніч не була винятком, оскільки вдалося знищити лише половину запущених ворогом дронів.

– Цієї ночі РФ атакувала Шахедами три області на Півночі, працювала протиповітряна оборона, близько 10 безпілотників зафіксовано. Інформація зараз уточнюється. Близько половини, тобто до 5 знищено різними засобами ураження, – розповів він.

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Фото: Facebook Юрія Ігната

Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Повітряні сили України, Російська агресія, Юрій Ігнат
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