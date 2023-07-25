Звуки взрывов в Киевской области — на область летят ударные БпЛА

Около двух ночи в Киевской области были слышны звуки взрывов. По данным Киевской городской военной администрации – это работа ПВО.

– В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в безопасности отбоя воздушной тревоги, — отметил начальник КМВА Сергей Попко.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе атаки ударных БПЛА.

Посмотреть, где в Украине объявлены воздушные тревоги, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 517-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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