Звуки взрывов в Киевской области — на область летят ударные БпЛА
Около двух ночи в Киевской области были слышны звуки взрывов. По данным Киевской городской военной администрации – это работа ПВО.
– В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в безопасности отбоя воздушной тревоги, — отметил начальник КМВА Сергей Попко.
Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе атаки ударных БПЛА.
Посмотреть, где в Украине объявлены воздушные тревоги, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 517-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик