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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Аналітики ISW пояснили, чому Чорноморський флот РФ не піде на повну блокаду України

ЧФ РФ
Фото: Pixabay

Збільшення присутності кораблів Чорноморського флоту РФ не допоможе агресору заблокувати вихід України до моря, оскільки це загрожує конфронтацією з країнами НАТО, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

– Повна російська блокада України в Чорному морі означала б, що російські сили могли б відкривати вогонь по всіх суднах, які намагаються дістатися до України. РФ навряд чи намагатиметься забезпечити таку повну блокаду, щоб не спровокувати військовий конфлікт із прибережними країнами Чорноморського регіону, включно з членами НАТО – Румунією, Болгарією і Туреччиною, – пояснили в ISW.

Як зауважили аналітики, досі Кремль докладав максимум зусиль для уникнення такої ситуації.

На їхню думку, нарощування військової присутності РФ у морі – це, скоріше, намагання створити умови для примусової зупинки та обшуку цивільних та комерційних суден, а також посилення контролю в цьому регіоні.

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Напередодні РФ вивела в південну частину Чорного моря сучасний корвет Сергій Котов, який патрулює судноплавний шлях між Босфором та Одесою.

Джерело: ISW
Війна в Україні, Кораблі, Російська агресія, Росія-НАТО, Чорне море, Чорноморський флот РФ
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