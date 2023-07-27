Аналітики ISW пояснили, чому Чорноморський флот РФ не піде на повну блокаду України

Збільшення присутності кораблів Чорноморського флоту РФ не допоможе агресору заблокувати вихід України до моря, оскільки це загрожує конфронтацією з країнами НАТО, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

– Повна російська блокада України в Чорному морі означала б, що російські сили могли б відкривати вогонь по всіх суднах, які намагаються дістатися до України. РФ навряд чи намагатиметься забезпечити таку повну блокаду, щоб не спровокувати військовий конфлікт із прибережними країнами Чорноморського регіону, включно з членами НАТО – Румунією, Болгарією і Туреччиною, – пояснили в ISW.

Як зауважили аналітики, досі Кремль докладав максимум зусиль для уникнення такої ситуації.

На їхню думку, нарощування військової присутності РФ у морі – це, скоріше, намагання створити умови для примусової зупинки та обшуку цивільних та комерційних суден, а також посилення контролю в цьому регіоні.

Напередодні РФ вивела в південну частину Чорного моря сучасний корвет Сергій Котов, який патрулює судноплавний шлях між Босфором та Одесою.

Джерело : ISW

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