Катар выделил Украине $100 млн помощи и предоставит 50 стипендий для студентов

Катар предоставит Украине $100 млн гуманитарной помощи на поддержку здравоохранения, образования и разминирования, а также выделит $20 млн для обеспечения африканских стран продовольствием.

Об этом стало известно по итогам встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля со своим катарским коллегой Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани в Киеве.

— Наш государственный правитель готов выделять деньги и уже выделил $100 млн для преодоления кризиса, который происходит. Предполагается, что деньги могут тратиться на восстановление разрушенной инфраструктуры и для обеспечения питьевой водой людей в пострадавших регионах, — сообщил премьер-министр Катара во время брифинга.

Шмыгаль поблагодарил катарского коллегу за решение и сообщил, что деньги, в частности, направят на восстановление в сферах медицинского обеспечения и образования, гуманитарное разминирование и другие гуманитарные проекты.

Аль Тани сказал, что Катар готов предоставить все необходимые средства, чтобы уменьшить проблему гуманитарных прав в Украине или вообще ее устранить.

По его словам, официальная Доха собирается оказать помощь тем, кто был вынужден покинуть оккупированные территории.

Еще $20 млн, по словам Аль Тани, Катар направит в рамках нового соглашения, по которому страны Африки смогут получить необходимое количество продовольствия. Также страна Персидского залива выделит 50 стипендий для обучения украинцев в катарских университетах.

Источник : Кабмин

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