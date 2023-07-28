Катар виділив Україні $100 млн допомоги та надасть 50 стипендій для студентів

Катар надасть Україні $100 млн гуманітарної допомоги на підтримку охорони здоров’я, освіти та розмінування, а також виділить $20 млн для забезпечення африканських країн продовольством.

Про це стало відомо за підсумками зустрічі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля зі своїм катарським колегою Мухаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані у Києві.

— Наш державний правитель готовий виділяти гроші і вже виділив $100 млн для подолання кризи, яка відбувається. Передбачається, що гроші можуть витрачатися на відбудову зруйнованої інфраструктури та для забезпечення питною водою людей у постраждалих регіонах, – повідомив прем’єр-міністр Катару під час брифінгу.

Шмигаль подякував катарському колезі за рішення та повідомив, що гроші, зокрема, спрямують на відновлення у сферах медичного забезпечення і освіти, гуманітарне розмінування та інші гуманітарні проєкти.

Аль Тані сказав, що Катар готовий надати всі необхідні засоби, щоб зменшити проблему гуманітарних прав в Україні або взагалі її усунути.

За його словами, офіційна Доха збирається надати допомогу тим, хто був змушений залишити окуповані території.

Ще $20 млн, за словами Аль Тані, Катар спрямує у межах нової угоди, за якою країни Африки зможуть отримати необхідну кількість продовольства. Також країна Перської затоки виділить 50 стипендій для навчання українців у катарських університетах.

Джерело : Урядовий портал

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