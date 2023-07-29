Ставили людям клеймо раскаленным железом: будут судить подполковника РФ за пытки на Харьковщине
Будут судить российского подполковника, который во время оккупации Харьковщины отдавал приказы пытать бывших участников АТО и гражданское население. Так он пытался получить данные относительно проукраински настроенных граждан и военнослужащих ВСУ.
Об этом информирует Офис генпрокурора.
— Следствием установлено, что подполковник с позывным Морячок осуществлял руководство военнослужащими 30-й мотострелковой бригады центрального округа РФ во время оккупации с. Пески-Радьковские Изюмского района, — говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты били людей электрошокером, палками и удерживали в подвальных помещениях без еды и воды. Двум бывшим участникам АТО они поставили на теле клеймо раскаленным железом.
Каждому незаконно задержанному человеку российские военные присваивали “порядковый номер” и приказывали им отзываться на него.
Также они заставляли пострадавших “для профилактики” убирать улицы и копать окопы.
Харьковская областная прокуратура уже направила в суд обвинительный акт в отношении российского подполковника по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Сейчас обвиняемый находится в розыске. Его будут судить заочно.
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