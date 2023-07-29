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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Ставили людям клеймо розпеченим залізом: судитимуть підполковника РФ за катування на Харківщині

Ставили людям клеймо розпеченим залізом: судитимуть підполковника РФ за катування на Харківщині
Фото: Офіс генпрокурора

Судитимуть російського підполковника, який під час окупації Харківщини наказував катувати колишніх учасників АТО та цивільне населення. Так він намагався отримати данні стосовно проукраїнськи налаштованих громадян та військовослужбовців ЗСУ.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

– Слідством встановлено, що підполковник з позивним Морячок здійснював керівництво військовослужбовцями 30-ої мотострілкової бригади центрального округу РФ під час окупації с. Піски–Радківські Ізюмського району, – йдеться у повідомленні.

Ставили людям клеймо розпеченим залізом: судитимуть підполковника РФ за катування на Харківщині

Зазначається, що окупанти били людей електрошокером, палицями та утримували у підвальних приміщеннях без їжі та води. Двом колишнім учасникам АТО вони поставили на тілі клеймо розпеченим залізом.

Кожній незаконно затриманій людині російські військові присвоювали “порядковий номер” та наказували їм відкликатись на нього.

Ставили людям клеймо розпеченим залізом: судитимуть підполковника РФ за катування на Харківщині

Також вони примушували потерпілих “для профілактики” прибирати вулиці та копати окопи.

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Харківська обласна прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт стосовно російського підполковника за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Нині обвинувачений перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно.

Війна в Україні, Воєнні злочини, Російська агресія
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