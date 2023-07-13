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Украина
Наталья Кулик, Журналистка Факты ICTV
Валентина Летяк, редактор ленты

Герб СССР на монументе Родина-мать заменят на тризуб до 24 августа – Ткаченко

Монумент Батьківщина-мати
Фото: Факти ICTV

Советский герб на монументе Родина-мать в Киеве заменят на герб Украины ко Дню Независимости, 24 августа 2023 года, сообщил на брифинге министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

— Это символический исторический момент, своеобразный тизер проекта, который должен быть реализован уже в ближайшее время, до 24 августа — замена советского герба на Родине-мать на тризуб, — отметил глава Минкульта.

Он напомнил, что согласно опросу, проведенному в Дії, 85% украинцев согласились с тем, что необходимо заменить герб СССР на наш тризуб.

По его словам, стоимость проекта составит 28 млн грн, он будет реализован за счет донорских средств.

Герб Украины для монумента будет готов до конца июля, его части изготовят из стали Запорожстали.

Во время демонтажа советского герба его разрежут на части, чтобы легче спустить вниз, а потом снова сварят и будут экспонировать в музее.

Относительно тризуба, еще думают, как его поднимать — частями или целым.

Монумент Родина-мать был официально открыт в 1981 году и считается самой высокой скульптурой в Европе.

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Батькивщина, Война в Украине, декомунізація, Київ, Минкульт, Александр Ткаченко
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