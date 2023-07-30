Монумент Батьківщина-мати можуть перейменувати – Савчук

Монумент Батьківщина-мати у Києві перейменують на Україна-мати.

Про це заявив гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук в інтерв’ю Українському радіо.

– У нас відбулося засідання Вченої ради нашого музею, і на ньому було ухвалено важливі рішення. Одне з них – перейменування монумента Батьківщина-мати на монумент Україна-мати, – зазначив Савчук.

За його словами, для цього перейменування є всі підстави.

– Якщо ми складемо всі пазли, то побачимо картину абсолютно нового життя монумента, опертого на ті факти, які для мене є визначальними: створений в Україні, створений зусиллями українських робітників, інженерів, учених. Він є унікальною пам’яткою науки і техніки. Цей монумент сьогодні отримує друге життя. Він є символом стійкості та незламності українського народу, – додав він.

Савчук очікує, що рішення Вченої ради затвердять в Мінкульті напередодні 24 серпня цього року – Дня Незалежності України.

– Має бути відповідний розпорядчий акт, яким є наказ Міністерства культури та інформаційної політики. Мною був затверджений графік необхідних дій, щоб досягнути цієї мети напередодні Дня Незалежності. І це не просто автономна мета. Я весь час підкреслюю взаємозв’язок цих процесів — зміни герба на щиті й появу тризуба, перейменування монумента, перейменування музею, розширення його функцій, нове осмислення, нові сенси, новий імідж, – каже він.

Нагадаємо, раніше Міністерство культури та інформаційної політики ухвалило рішення щодо встановлення українського тризуба на монументі Батьківщина-мати замість радянського герба.

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