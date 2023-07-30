Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
У санаторії біля Трускавця дівчинка вистрілила в голову 10-річному хлопчику: що відомо
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
Терміново
Росія атакувала ракетами багатоповерхівку у Дніпрі, дев’ятеро постраждалих
Це мене вбило, я кричала від болю: Харлан висловилася про дискваліфікацію і подякувала за підтримку
Ціллю ракетного удару РФ був Старокостянтинів на Хмельниччині – Ігнат
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Монумент Батьківщина-мати можуть перейменувати – Савчук

Монумент Батьківщина-мати можуть перейменувати – Савчук

Монумент Батьківщина-мати у Києві перейменують на Україна-мати.

Про це заявив гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук в інтерв’ю Українському радіо.

– У нас відбулося засідання Вченої ради нашого музею, і на ньому було ухвалено важливі рішення. Одне з них – перейменування монумента Батьківщина-мати на монумент Україна-мати, – зазначив Савчук.

За його словами, для цього перейменування є всі підстави.

– Якщо ми складемо всі пазли, то побачимо картину абсолютно нового життя монумента, опертого на ті факти, які для мене є визначальними: створений в Україні, створений зусиллями українських робітників, інженерів, учених. Він є унікальною пам’яткою науки і техніки. Цей монумент сьогодні отримує друге життя. Він є символом стійкості та незламності українського народу, – додав він.

Савчук очікує, що рішення Вченої ради затвердять в Мінкульті напередодні 24 серпня цього року – Дня Незалежності України.

– Має бути відповідний розпорядчий акт, яким є наказ Міністерства культури та інформаційної політики. Мною був затверджений графік необхідних дій, щоб досягнути цієї мети напередодні Дня Незалежності. І це не просто автономна мета. Я весь час підкреслюю взаємозв’язок цих процесів — зміни герба на щиті й появу тризуба, перейменування монумента, перейменування музею, розширення його функцій, нове осмислення, нові сенси, новий імідж, – каже він.

Нагадаємо, раніше Міністерство культури та інформаційної політики ухвалило рішення щодо встановлення українського тризуба на монументі Батьківщина-мати замість радянського герба.

Дивіться також
Тризуб Батьківщини-мати: чому важливе переозначення монумента
Батьківщина мати

Батьківщина, Мінкульт, Радянський Союз, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
МКІП тимчасово очолить Карандєєв, який був заступником Ткаченка
Ростислав Карандєєв
Катар виділив Україні $100 млн допомоги та надасть 50 стипендій для студентів
Мохаммед бін Абдулрахман аль Тані і Шмигаль
Боєприпаси, дрони та ЗРК Gepard: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги
Монумент Батьківщина-мати можуть перейменувати – Савчук
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
День державності
Верховна Рада відправила Ткаченка у відставку
Олександр Ткаченко
Відео
Багато хлопців загинули на очах, бо стекли кров’ю: спогади очевидців теракту в Оленівці

Факти ICTV знайшли азовців, які в ніч теракту в Оленівці перебували у бараці. У роковини трагедії вони розказали, який жах пережили.

Христина Величанська
День Української Державності: що це за свято та чому злить росіян
Людина з прапором України
Тримають фронт біля Донецька: 59 ОМПБр показала унікальну антидронову зброю
Монумент Батьківщина-мати можуть перейменувати – Савчук
Бастіон-02: як вітчизняна РСЗВ демілітаризує армію РФ
Монумент Батьківщина-мати можуть перейменувати – Савчук
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (28.07.2023)
Монумент Батьківщина-мати можуть перейменувати – Савчук
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь