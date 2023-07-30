Оккупанты усилили атаки Марьинки. В бой бросают заключенных из отряда Шторм-Z

Военные РФ усиливают атаки в районе Марьинки Донецкой области, бросая в бой отряды с завербованными заключенными Шторм-Z.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

– Продолжаем сдерживать российское наступление в окрестностях города Марьинка. Здесь зафиксировано 18 боевых столкновений. Как особенность отмечаем наращивание интенсивности штурмовых действий противника в Марьинке. Речь идет о штурмах отрядов Шторм-Z с применением бронегрупп, особенно на направлении Александровка — Марьинка, – сказал он.

По словам военного, Марьинка сейчас это самое горячее направление фронта. Шершень отметил, что Силы обороны продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Между тем оккупанты пытаются контратаковать вблизи села Старомайорское Донецкой области, которое недавно было освобождено украинскими воинами.

– В районе Роботино замечено усиление обороны врага в живой силе, прибывшей из Мариуполя, – отметил спикер.

Ранее мы рассказывали, что контрнаступление ВСУ, которое длится уже почти два месяца, сосредоточено на юго-востоке страны. Там в основном воюют украинские военнослужащие, проходившие обучение на Западе. Силы обороны постепенно оттесняют российских оккупантов.

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